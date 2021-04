Muore 61enne investito lungo la Sarzanese a Massarosa

Un 61enne è morto travolto da una Bmw lungo la via Sarzanese a Massarosa. Stava camminando a piedi ai lati della strada quando è stato colpito fatalmente. L'elisoccorso è stato allertato dalle altre forze del 118 intervenute, ma non è arrivato a destinazione perché per il sessantenne non c'è stato niente da fare. Una donna che era insieme al 61enne ha accusato un malore. Sotto choc il conducente dell'auto. Sul posto intervenuta la polizia municipale di Massarosa per i rilievi.