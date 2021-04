Vaccini, Giani: "Oltre 1 milione somministrati, sul podio per gli over80. Modello Toscana funziona"

La Toscana 'sfonda' il muro del milione di vaccini somministrati. A renderlo noto è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post sui suoi social. Nel dettaglio sono 1.123.569 i vaccini somministrati. Giani parla anche di "un’organizzazione in grado di distribuire 33mila dosi al giorno quando le forniture lo consentono, pronti già ad arrivare oltre le 40mila". A frenare la campagna, quindi, sarebbe solo la fornitura delle dosi: "Servono solo più vaccini, forza!", scrive Giani.



Lo stesso presidente ha spiegato a margine di una conferenza stampa che si aspetta un "cambio di passo" da questo punto di vista in quanto "abbiano maggiori certezze sull'approvvigionamento delle dosi" e ha annunciato che il portale per prenotare piu vaccini per le fasce 70-79 anni sarà sempre aperto.

Giani rivendica quindi il 'modello Toscana': "Oggi siamo tra le prime regioni italiane per la vaccinazione degli over 80 con una media regionale di prime dosi somministrate che si attesta, secondo il report della presidenza del consiglio, al 92,5% superiore alla media nazionale che è dell'81%. Siamo dietro al Veneto e alla provincia autonoma di Trento, quindi siamo sul podio. Ciò dimostra che il nostro modello organizzativo inizialmente più lento è stato però più efficace. Vaccinare, vaccinare, vaccinare è il nostro impegno: finora abbiano somministrati più di 1,1 milioni di dosi e siamo sopra la media nazionale anche per la fascia di età 70-79 anni".