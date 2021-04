Liberazione, il 25 Aprile nei comuni del Cuoio

25 Aprile 2021, cerimonia a San Miniato

Celebrazioni in tutta Italia per il 76esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo: tante le iniziative in Toscana (qui per leggerle tutte) in ricordo della fine della Seconda guerra mondiale, con omaggi e memorie di chi contribuì a liberare il Paese. Le celebrazioni del 25 Aprile nel Cuoio.

25 Aprile a Santa Croce sull'Arno, il ricordo del partigiano Oriano Giannoni

(Foto da facebook)

Nel 76esimo anniversario della Liberazione, il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo l'inchiesta Keu, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile.

San Miniato, corone ai monumenti e 'un fiore per ogni partigiano'

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), sezione San Miniato-Montopoli, ha partecipato alle celebrazioni per festeggiare il 25 aprile insieme all’amministrazione comunale di San Miniato, rispettando le regole per la pandemia.

Il Sindaco Simone Giglioli, con il presidente del consiglio Vittorio Gasparri, il consigliere alla memoria Michele Fiaschi, ad assessori e a consiglieri comunali di tutti i gruppi consiliari, ha stato reso omaggio a diversi monumenti commemorativi, deponendo una corona di alloro, al suono del silenzio e con la partecipazione delle autorità militari e alle associazioni del volontariato. I rappresentanti dell’ANPI, con le loro bandiere, insieme a due partigiani della Stella Tricolore hanno seguito le autorità a Isola, Ponte a Elsa, San Miniato Basso, San Miniato e Cigoli.

Aderendo all’iniziativa dell’ANPI nazionale(un fiore per ogni partigiano) alcuni bambini e bambine hanno deposto ai monumenti, a nome dell’ANPI, due tulipani rossi con fiocco tricolore. Oltre ai caduti della guerra sono stati ricordati Mario Lecci, che collaborava con gli alleati, Bruno Falaschi, condannato antifascista, partigiano e per diversi anni sindaco di San Miniato e Giuseppe Gori, militante antifascista condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale Fascista.

Proprio a Cigoli, davanti alla targa dedicata a Giuseppe Gori, che è stato il capo indiscusso dell’antifascismo e della Resistenza a San Miniato si è conclusa la manifestazione.

E’ stato insomma un modo concreto di onorare il ricordo di coloro che 76 anni fa hanno combattuto per la nostra libertà liberando l’Italia dal nazifascismo, costruendo una Repubblica basata sui valori della Resistenza e della Democrazia.

"Stamani abbiamo celebrato la Festa della Liberazione" scrive il sindaco di San Miniato Simone Giglioli su facebook.

"Cerimonie istituzionali a Isola, Roffia, Ponte a Elsa, San Miniato e San Miniato Basso e un giusto fuori programma con l'Anpi, a Cigoli, per portare un fiore alla lapide che ricorda l'antifascista Giuseppe Gori. Grazie a tutte le persone e associazioni presenti e grazie a chi ha lottato ieri per la nostra libertà di oggi. Viva il 25 Aprile! Viva la Resistenza!"