Controlli a Pisa, 15 multe: inseguimento notturno, scattano denunce

Nella giornata di ieri, sabato 24 aprile, controlli straordinari del territorio a Pisa. Dal pomeriggio fino a tarda serata controllati 64 veicoli, 138 persone e elevate 15 multe per inosservanza della normativa anti Covid.

Alle 22.40 una volante della polizia ha incrociato alla rotonda di via Pier Ticino un'auto con a bordo due persone che non si sono fermate all'alt. È scattato così l'inseguimento, terminato con la collaborazione di altre volanti in via Gizzoli dove l'auto è stata circondata e costretta a fermarsi.

A bordo viaggiavano due uomini, 27enni albanesi, uno dei quali attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero in questura, dopo essere stato arrestato dalla polizia per sostanze stupefacenti circa un mese fa. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare una tronchesina con punta arrotondata, utilizzata dai ladri di abitazioni per forzare gli infissi. Condotti in questura, uno dei due uomini ha danneggiato il dispositivo per il prelevamento elettronico delle impronte. Al termine delle procedure, quest'ultimo è stato denunciato per danneggiamento aggravato, guida senza patente e su veicolo scoperto da assicurazione. Entrambi sono stati denunciati inoltre per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi da scasso. Sanzionati infine per aver circolato dopo le 22 senza giustificato motivo. Per tutti e due sono state avviate le procedure per rimpatrio in Albania.