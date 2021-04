Notte di multe a Firenze, 19 per violazione coprifuoco e 32 per feste private

Ieri sera, intorno alle 22.30, 19 giovani sono stati trovati in strada a Firenze e sanzionati dalla polizia per violazione del coprifuoco. Il gruppo si trovava in borgo la Croce, zona della movida fiorentina.

Elevate altre 32 multe ad altre persone perché partecipavano a feste in abitazioni private. A far scattare i controlli nel centro città, alcune segnalazioni di cittadini intorno alle 2.30 e 3.30 della notte scorsa, in quattro appartamenti distinti. In particolare sono state scoperte due feste in due appartamenti in uno stesso palazzo in via della Pergola, una festa in uno stabile di borgo degli Albizi e la quarta in via Santa Elisabetta.