Luca Taddeini confermato presidente Anva Confesercenti Firenze

Si sta svolgendo la fase elettiva 2021 di Confesercenti Firenze per il rinnovo degli organismi dirigenti e nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea di ANVA Firenze, la federazione di categoria che rappresenta gli ambulanti, dove è stato designata la nuova Presidenza composta da operatori su area pubblica provenienti da tutte le zone della Città Metropolitana di Firenze e dai mercati turistici di Firenze.

Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Luca Taddeini.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Luca Taddeini, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto del lavoro svolto, dedicando ampio spazio alla situazione difficile che sta attraversando il commercio su area pubblica negli ultimi anni e alle azioni messe in campo da ANVA, non ultima la partecipata manifestazione dello scorso 19 aprile dove sono state ribadite le priorità per la categoria: mercati e fiere sempre aperti; rinnovo delle concessioni fino al 2032; esenzione dai pagamenti di Cosap e Tari per il 2021 e sostegni adeguati per fieristi e mercati turistici.

“Questi anni sono stati impegnativi e pieni di difficoltà per il nostro settore, che però ci ha visti come ANVA in prima linea per tutelare il lavoro dei colleghi ambulanti, prima di tutto per il rinnovo delle concessioni. – ha affermato Luca Taddeini - E’ urgente, però, pensare fin da ora al futuro dei mercati, pensando anche ad un restyling normativo di riordino del settore che possa permettere di valorizzare la professionalità degli ambulanti e di conseguenza dei mercati; ora più che mai con l’incertezza e le difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, occorre innovare il settore del commercio su area pubblica iniziando a dare alcune certezze agli ambulanti”.

Nella discussione è emersa la convinzione che la formazione sia un elemento fondamentale per la riqualificazione della categoria, soprattutto in prospettiva, per valorizzare i mercati.

ANVA Confesercenti Firenze raccoglie con grande responsabilità la sfida del rilancio del commercio su area pubblica, seppur in un momento certamente difficile, forte della sua storia di oltre 70 anni dalla parte degli ambulanti, e con le proprie idee innovative per affrontare il futuro.

Fonte: Ufficio Stampa