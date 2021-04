Meloni e Tinagli ospiti del dibattito di Confcommercio

Saranno la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la vicesegretaria vicaria del partito Democratico Irene Tinagli le ospiti del dibattito sulle donne e la leadership organizzato da Confcommercio Toscana giovedì 29 aprile 2021 alle ore 15 in diretta on line sulla pagina Facebook dell’associazione di categoria.

Insieme a Meloni e Tinagli, ci saranno anche la direttrice della Nazione Agnese Pini e la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini. Quattro donne che, ognuna nel proprio ambito, sono riuscite a raggiungere ruoli che tradizionalmente erano appannaggio di figure maschili.

Ad intervistarle, cercando di capire il segreto del loro successo, ci saranno Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana e giornalista pubblicista, e Anna Paola Concia già parlamentare, nota attivista dei diritti delle donne e coordinatrice per Confcommercio del progetto “Donne&Governance”. Ed è proprio nell’ambito di questo progetto, nato su idea del Gruppo Terziario Donna di Firenze con il contributo della Camera di Commercio di Firenze e la partnership della Nazione, che si inserisce il dibattito online.

L’obiettivo è stimolare la riflessione intorno alla presenza femminile nei luoghi decisionali, per incoraggiare le donne a farsi spazio, sensibilizzare gli uomini e formare così una classe dirigente sempre più paritaria.

“Il nostro Paese ha bisogno di un nuovo modello di leadership per provare altre vie di sviluppo”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “ma nei luoghi di potere e decisionali le regole sono ancora troppo maschili. Abbiamo quindi invitato quattro donne, in settori diversi, hanno fatto da apripista proponendosi come esempio da seguire per altre donne”. “Cercheremo di capire da loro qual è stato il percorso che le ha portate a raggiungere quei ruoli – anticipa Anna Paola Concia – ci piacerebbe poi che emergessero indicazioni da seguire per tutte le donne, giovani e meno giovani, che desiderano diventare più presenti e visibili nelle loro realtà, sia in azienda che nei ruoli di governo del territorio o nell’associazionismo”.

Il pubblico potrà scrivere eventuali domande o riflessioni nei commenti al post della trasmissione. L’iniziativa terminerà con una divertente intervista doppia che vedrà protagoniste Giorgia Meloni e Irene Tinagli.