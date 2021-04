Ristoratori sotto sfratto, nuovo presidio Tni Italia

Domani alle ore 10, al tribunale di Firenze, si terrà l'udienza di sfratto di Gervi's, ristorante in via Colletta. A sostegno della famiglia, che ha investito tutti i risparmi nell'attività e che da 14 mesi non può lavorare, Tni Italia ha organizzato un sit in. “Si tratta di madre e figli, che hanno fatto, da fine 2017, un investimento importante, trasformando in un ristorante quello che era un negozio di arredamento. E' arrivata la pandemia e la famiglia ha provato in tutti i modi a trovare un accordo per pagare quanto dovuto ancora per l'affitto. E' la storia di tanti nostri colleghi, questa – commenta Pasquale Naccari, presidente Tni Italia – ed è per questo che domani saremo di nuovo in piazza, al loro fianco ”.

Fonte: TNI Italia – Tutela Nazionale Imprese – Ristoratori Toscana