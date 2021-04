Terrorismo in Africa, l'appello agli aiuti e la campagna Shalom 'Dalla parte dei bambini'

Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom

“Il terrorismo è una valanga che si è abbattuta sul Sahel e sul nostro paese con l’intento di islamizzare tutta l’Africa. Una grave minaccia per tutti. Distruzione di case, massacri di civili, devastazione di scuole e di ogni altro simbolo di convivenza e tolleranza, i cristiani e quei musulmani che non condividano il loro credo sono obbligati a convertirsi pena la morte. I terroristi non vogliono ne dialogo ne convivenza. Cosa accadrà non lo sappiamo.”

Il Vescovo rivolge un pressante invito ai fratelli nella fede e ai fratelli in umanità a soccorrere con aiuti materiali soprattutto i piccoli che soffrono per la mancanza di cibo, di scuola, di cure e per la violenza a cui sono assoggettati oramai da anni.

Proprio in questa ottica la campagna del Movimento Shalom #dallapartedeibambini è sempre più attuale e necessaria. Qui tutte le indicazioni per aderire e dare un contributo per garantire cibo, scuola e salute.

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito dando il loro piccolo o grande contributo e mettendoci la faccia (gente comune, volti noti, enti, associazioni, società sportive, personaggi pubblici), invitiamo ancora a diffondere e dare l'adesione cercando di coinvolgere più persone possibile.

