Coronavirus Toscana Nord Ovest, 138 contagi e 7 decessi

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 aprile, sono 138.

APUANE: 22 nuovi casi positivi

Carrara 10, Massa 11, Montignoso 1;

Tamponi eseguiti: 231 tamponi molecolari e 63 test rapidi;

Numero di guarigioni: 30;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.374 prime dosi e 12.201 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 87,6%.

LUNIGIANA: 9 nuovi casi positivi

Aulla 2, Casola in Lunigiana 1, Filattiera 2, Fivizzano 3, Fosdinovo 1;

Tamponi eseguiti: 43 tamponi molecolari e 20 test rapidi;

Numero di guarigioni: 16;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 11.307 prime dosi e 4.859 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 86,5%.

PIANA DI LUCCA: 10 nuovi casi positivi

Altopascio 2, Capannori 4, Lucca 4;

Tamponi eseguiti: 263 tamponi molecolari e 148 test rapidi;

Numero di guarigioni: 91;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 32.244 prime dosi e 13.082 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 87,7%.

VALLE DEL SERCHIO: 5 nuovi casi positivi

Barga 1, Borgo a Mozzano 4;

Tamponi eseguiti: 98 tamponi molecolari e 31 test rapidi;

Numero di guarigioni: 36;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 10.063 prime dosi e 4.599 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 88,3%.

PISA: 35 nuovi casi positivi

Calci 1, Cascina 10, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 1, Pisa 10, San Giuliano Terme 9, Vecchiano 3;

Tamponi eseguiti: 540 tamponi molecolari e 290 test rapidi;

Numero di guarigioni: 45;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.691 prime dosi e 9.589 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 89,7%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 18 nuovi casi positivi

Buti 4, Casciana Terme Lari 4, Palaia 1, Pomarance 4, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1, Terricciola 3

Tamponi eseguiti: 358 tamponi molecolari e 85 test rapidi;

Numero di guarigioni: 38;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.003 prime dosi e 10.334 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 91,9%.

LIVORNO: 18 nuovi casi positivi

Livorno 18;

Tamponi eseguiti: 358 tamponi molecolari e 51 test rapidi;

Numero di guarigioni: 41;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 41.339 prime dosi e 15.504 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 86,1%.

VALLI ETRUSCHE: 10 nuovi casi positivi

Cecina 3, Piombino 1, Rosignano Marittimo 5, Santa Luce 1;

Tamponi eseguiti: 43 tamponi molecolari e 27 test rapido;

Numero di guarigioni: 36;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 25.667 prime dosi e 10.493 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 90,3%.

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Tamponi eseguiti: 14 tamponi molecolari e 1 test rapido;

Numero di guarigioni: 3;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 7.001 prime dosi e 3.096 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 86,7%.

VERSILIA: 11 nuovi casi positivi

Camaiore 4, Massarosa 3, Seravezza 1, Viareggio 3;

Tamponi eseguiti: 304 tamponi molecolari e 41 test rapidi;

Numero di guarigioni: 36;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 33.896 prime dosi e 12.557 seconde dosi;

la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose: 89,1%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 65.634 (+694 rispetto a ieri).

Si sono registrati 7 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 80 anni e uomo di 66 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara; uomo di 93 anni dell’ambito di Lucca; donna di 65 anni, donna di 65 anni e donna di 69 anni dell’ambito di Pisa; uomo di 84 anni dell’ambito della Versilia. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti “con Covid”: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 346 (ieri erano 354), di cui 54 (ieri erano 55) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 77 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 85 i ricoverati, di cui 16 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 47 ricoverati, di cui 12 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 69 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 40 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 28 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 10.138 (+373 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (26 aprile) le vaccinazioni effettuate erano 350.899, di cui 258.080 per prime dosi, tra ultraottantenni (92.106), operatori sanitari (31.963), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (6.379), operatori scolastici (25.188), forze di Polizia e Vigili del Fuoco (6.976), tutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, caregiver etc (95.468).

Sono stati vaccinati 108.656 uomini e 149.424 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (26 aprile), apparteneva alla fascia d’età 80-89 con 81.199 segue la fascia 70-79 con 69.427 vaccinati; quindi la fascia 50-59 con 26.275 vaccinati; poi la fascia 40-49 anni con 20.832; la fascia oltre i 90 anni con 19.674; la fascia 60-69 con 18.638; la fascia 30-39 con 13.656; la fascia 20-29 con 8.100; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 279 vaccinati.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.

Fonte: Asl Nord Ovest