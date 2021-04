Linea 'Direttissima' Bologna-Prato, proseguono i lavori: cabina di regia ogni mese in riunione

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di adeguamento della sagoma delle gallerie lungo la linea ferroviaria ‘Direttissima’ Bologna-Prato, mentre gli enti locali e il gestore dell’infrastruttura stanno lavorando per minimizzare i disagi ai cittadini.

Questo è quanto è emerso nel corso dell’ultima seduta della cabina di regia per i lavori sulla Bologna-Prato, sede di confronto sull’opera tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), Città metropolitana di Bologna, Provincia di Prato e i Comuni emiliani e toscani coinvolti.

La Cabina di regia, costituita dalle due Regioni nel febbraio scorso, si è insediata il 10 marzo 2021 e ha lo scopo di monitorare l’andamento dei lavori e la regolarità dei servizi ferroviari e degli scambi intermodali, oltre ad approfondire le segnalazioni ricevute dall’utenza e dai Comitati dei pendolari che utilizzano la tratta.

“La cabina di regia relativa ai lavori sulla linea Prato-Bologna si riunirà una volta al mese - ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - e accompagnerà la risagomatura delle gallerie cercando di limitare il più possibile i disservizi che, inevitabilmente, saranno percepiti dai residenti e degli utenti. Il confronto tra le segnalazioni che giungono alle amministrazioni comunali ed ai nostri uffici e i dati registrati da Rfi ci mostra una comprensibile differenza tra le criticità oggettive e quelle percepite dagli utenti. Il monitoraggio dell’opera mostra un cantiere che procede in maniera regolare, nel rispetto del cronoprogramma, senza gravi criticità nell’organizzazione dei servizi sostitutivi. Tuttavia è importante che i cittadini sappiano che le loro segnalazioni non cadono nel vuoto, al contrario sono seriamente vagliate, sono oggetto di confronto direttamente con Rfi e diventano stimolo per progressivi adeguamenti. Il confronto costante con il territorio e con la Regione Emilia-Romagna è essenziale per armonizzare le richieste al gestore dell’infrastruttura ed ottenere risultati minimizzando i disagi per l’utenza”.

“I lavori per potenziare la Bologna-Prato e rendere la linea ferroviaria competitiva anche per il traffico merci a livello europeo- afferma l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini- stanno proseguendo come stabilito. Negli incontri mensili della Cabina di regia, insieme gli enti locali dei versanti emiliano-romagnolo e toscano, stiamo continuando a monitorare la situazione per evitare il più possibile i disagi per i pendolari. È infatti prioritario che l’impatto di opere così consistenti non ricada in modo pesante su chi ogni giorno deve utilizzare quella linea per lavoro, studio, tempo libero. Proprio per questo sono stati predisposti bus sostitutivi, come avevamo richiesto, nei periodi più delicati. Con la collaborazione di tutti riusciremo a portare termine i cantieri previsti e a potenziare così una infrastruttura fondamentale per il territorio, allineandola agli standard europei. Un’opera, che nel medio-lungo periodo spostando parte della circolazione delle merci su ferro, potrà portare indubbi benefici anche per l’ambiente e per la qualità dell’aria”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa