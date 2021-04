Servizio civile regionale: 4 posti in Comune a Livorno

Per il Comune di Livorno è stato accolto e finanziato anche per il 2021 il progetto "PER MANO", nel settore sociale, per i servizi di sostegno alla disabilità nei minori frequentanti le scuole primarie.

Quattro i posti disponibili per svolgere il servizio civile, con una retribuzione mensile di € 433,80.

La durata del servizio è di 12 mesi, con orario settimanale non inferiore alle 30 ore.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che abbiano un'età compresa fra diciotto e ventinove anni alla data di scadenza del bando, in possesso di un titolo di studio inerente la funzione educativa e che abbiano maturato esperienze attestate nel settore.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online, a partire dalle ore 8 di giovedì 29 aprile fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

Al seguente indirizzo https://www.comune.livorno.it/giovani/servizio-civile-volontario/bando-servizio-civile-regionale-2021-progetto-mano è possibile prendere visione del bando e della scheda del progetto.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa