Tramvia Firenze, il Tar dichiara inammissibile il ricorso presentato da Razzanelli (Fi)

Il ricorso presentato dal consigliere comunale di Forza Italia a Firenze Mario Razzanelli, contro l'esclusione della Valutazione di impatto ambientale per il progetto della linea della tramvia fiorentina che porta a Bagno a Ripoli, è stato dichiarato inammissibile dal Tar della Toscana. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità "per difetto di legittimazione del ricorrente". L'esclusione per la linea 3.2.1, che porterà da piazza della Libertà fino al comune di Bagno a Ripoli, era stata disposta da una delibera di giunta del 20 ottobre 2020.

Secondo il Tar è "evidente" come il ricorrente "non possa in alcun modo essere ritenuto legittimato a prospettare una riduzione della stessa sfera di competenze dell'Amministrazione comunale di cui fa parte e ad azionare in giudizio la relativa problematica, dando così vita ad una qualche forma di 'azione popolare' del tutto sconosciuta dal nostro ordinamento".