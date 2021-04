Abbatte un lampione con il camion e si allontana, rintracciato

Ha abbattuto con il camion un palo dell'illuminazione pubblica in via dei Vespucci e si è allontanato come niente fosse. Ma la fuga è stata interrotta dalla Polizia Munipale che lo ha rintracciato e multato. É successo stamani poco prima delle 10. La strada è stata chiusa fino poco prima delle 12 nel tratto via del Barco-via Pistoiese. La Polizia Municipale si è messa subito alla ricerca del mezzo che è stato rintracciato grazie alla scritta sul cassone. Si tratta di un camion intestato ad un azienda di fuori regione. La Polizia Municipale l'ha fatto tornare indietro e contestato al conducente le sanzioni amministrative per non essersi fermato dopo incidente solo danni e per aver danneggiato un manufatto stradale (il palo dell'illuminazione).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa