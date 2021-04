Malore durante il consiglio regionale, Giacomo Bugliani in ospedale per accertamenti

Paura in Aula del consiglio regionale dove il consigliere del PD Giacomo Bugliani, presidente della commissione affari istituzionali, è svenuto due volte durante la seduta che si è tenuta oggi. Bugliani è stato soccorso dai colleghi in aula, poi dai medici intervenuti con l'ambulanza. È stato accompagnato nell'ufficio del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e visitato dai sanitari, prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti. Da quanto appreso è rimasto sempre vigile.

I lavori del consiglio regionale sono stati sospesi per circa mezz'ora prima di riprendere.