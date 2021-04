Mezzo Alia perde olio in strada, traffico difficile nella zona tra viale Don Minzoni-via Masaccio-via degli Artisti

Traffico difficile nel primo pomeriggio di oggi a causa della perdita di olio da parte di un mezzo di Alia. La zona interessata è quella viale Don Minzoni-via degli Artisti-via Masaccio-via Luca Giordano ma si sono registrate ripercussioni fino all’area di via del Ponte Rosso. Tutto è iniziato per un guasto al sollevatore dei cassonetti di un mezzo Alia che ha perso copiose quantità di olio idraulico in corrispondenza di molte postazioni di raccolta dei rifiuti prima che il conducente si accorgesse del problema. A quel punto il veicolo aveva già percorso un lungo tratto dando origine a pozze e conseguente spargimento del liquido sulla carreggiata da parte dei veicoli in transito nella zona. La Polizia Municipale è intervenuta con una decina di pattuglie richiedendo subito l'ausilio della ditta specializzata per la pulizia, a sua volta intervenuta con tre squadre. Anche Alia ha messo in campo vari operatori sul percorso. Grazie a questo spiegamento di forze si sono registrate soltanto 3-4 cadute di mezzi a due ruote e solo per un conducente è stato necessario di soccorso medico per lesioni di lieve entità. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti fino ad oltre 16 quando sono terminati gli interventi più importanti di rimozione dell’olio. Le operazioni di pulizia stanno continuando ma con ripercussioni più limitate sulla viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa