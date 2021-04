Scuole Metrocittà Firenze: defibrillatori agli istituti Dante, Rodolico, Checchi e Agnoletti

Il Consigliere delegato alla Promozione sociale e allo Sport della Città Metropolitana di Firenze, Nicola Armentano, ha consegnato stamani al liceo Dante (Firenze, via Puccinotti 55) un dispositivo Dae defibrillatore. Alla consegna presente Simone Madiai di Emd 112 e la direzione dell'istituto. Altri tre defibrillatori sono stati portati nella stessa giornata agli istituti Checchi (piazza V. Veneto 21, Fucecchio), Agnoletti (via Ragionieri 47, Sesto Fiorentino), Rodolico (via Senese 208, Firenze).

"Come annunciato lo scorso febbraio, questa mattina è avvenuta la consegna degli ultimi quattro defibrillatori in altrettante scuole - spiega Armentano - Si aggiungono agli altri 17 defibrillatori già consegnati agli istituti all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del programma di rafforzamento del sistema di cardioprotezione siglato a luglio 2020 tra la Città Metropolitana di Firenze e l'Ufficio scolastico regionale, con cui la prima ha assunto l’impegno di acquistare i defibrillatori, per collocarli negli edifici scolastici ancora sprovvisti, mentre l’Ufficio scolastico regionale (Ambito territoriale Firenze) ha assunto l’impegno ad assicurare la formazione per gli addetti al primo soccorsso individuati dalle scuole".

Le consegne di oggi "sono il frutto di un percorso ambizioso e virtuoso perché la nostra sia una città metropolitana cardioprotetta. Questo percorso proseguirà con l'attività di formazione già avviata da parte dell'Ufficio scolastico regionale".

Per i nuovi quattro defibrilatori è stata sostenuta una spesa di 8 mila euro, cioè duemila ciascuno, comprensivi di iva e contratto di manutenzione e monitoraggio per otto anni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze