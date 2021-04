Via vai di clienti in una palazzina, 55enne denunciata per sfruttamento della prostituzione

Continuo via vai di persone in un a palazzina di Prato hanno insospettito i residenti che hanno segnalato la situazione, ipotizzando che in uno degli appartamenti operassero delle prostitute straniere, solite adescare i clienti in zona stazione o sul Lungo Bisenzio. La polizia municipale ha indagato sulla vicenda monitorando a palazzina per alcuni giorni. Così una 55enne è stata, affittuaria dell'appartamento, è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione.