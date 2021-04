Aeroporto, a Pisa rinviata Commissione Speciale

La prima riunione nella Commissione Consiliare Speciale sull'Aeroporto che si è tenuta questo pomeriggio, in videoconferenza, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, è stata rinviata dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, a giovedì prossimo, 6 Maggio, alle 16, in presenza per consentire il voto segreto dei commissari.

Le Commissioni Consiliari Speciali hanno gli stessi poteri e prerogative di tutte le altre Commissioni del Consiglio Comunale con l'eccezione che sono sempre monotematiche e sono sempre a tempo determinato. Questa Commissione Speciale durerà, infatti, solo sei mesi dall'inizio della sua costituzione. I membri sono i consiglieri comunali, Giovanni Pasqualino (Lega), Matteo Trapani (Pd), Giulia Gambini (FdI-NaP), Riccardo Buscemi (FI), Alessandro Tolaini (M5S), Francesco Auletta (Diritti in Comune), Antonio Veronese (Patto Civico) e Manuel Laurora (gruppo misto). I membri di questa Commissione non percepiranno alcun gettone di presenza.

Fonte: Ufficio Stampa