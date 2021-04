Al mare in monopattino, oltre 200 Bird Two a Viareggio

Bird, leader globale nel settore della micro-mobilità, presente in oltre 150 città nel mondo e 11 in Italia, annuncia l’introduzione dei propri monopattini elettrici a noleggio nella città di Viareggio. Con l’ingresso in Versilia Bird rafforza ulteriormente il proprio presidio sul territorio toscano, dove è presente dal dicembre 2020 con il lancio del servizio nella città di Firenze.

A Viareggio il servizio entrerà a pieno regime a partire da domani (30 aprile) con il posizionamento in città di una flotta di 200 monopattini Bird Two, modello di riferimento per il mercato per prestazioni, affidabilità, autonomia ed esperienza di guida, e risponde alla volontà dell’amministrazione viareggina di incentivare l’utilizzo di modalità di trasporto alternative sempre più smart e sostenibili.

Il servizio verrà avviato nel rispetto delle disposizioni ministeriali che disciplinano l’utilizzo dei monopattini elettrici e consentirà la circolazione e il rilascio dei veicoli Bird all’interno delle zone indicate dall’Amministrazione.

Saranno inoltre previste tariffe dedicate e agevolate in base all’utenza, in particolare per gli operatori sanitari comunali, i quali potranno beneficiare di un numero di corse gratuite ogni giorno.

Potranno usufruire del servizio di Bird gli utenti a partire dai 14 anni di età, per i quali è prevista l’obbligatorietà del casco fino ai 18 anni. Sarà necessario scaricare e installare sul proprio smartphone (Android o Apple) l’app Bird, che permetterà di localizzare il monopattino più vicino e riservarlo per un massimo di 30 minuti. Sarà possibile sbloccare il veicolo e avviare il noleggio inquadrando tramite app il QR code visualizzato sul monopattino selezionato. Per rilasciarlo a destinazione raggiunta, sarà infine necessario scattare una foto per dimostrarne il corretto posizionamento.

“La missione di Bird è aiutare a rendere le città più vivibili riducendo il traffico e le emissioni causate dai comuni mezzi di trasporto. Arriviamo in Versilia con grande piacere – osserva Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italy – dove la mobilità “verde” è un simbolo fin dagli anni ’60 e non ha smesso di innovarsi, in particolare a Viareggio dove l’amministrazione è costantemente impegnata per offrire ai residenti e ai turisti nuovi servizi che consentono di limitare l’utilizzo delle auto in favore di soluzioni più rispettose dell’ambiente e in grado di migliorare la viabilità e la qualità dell’aria”.

«Un servizio che abbiamo sperimentato lo scorso anno – commenta l’assessore alle Smart City Valter Alberici, che ha riscosso un discreto successo soprattutto fra i più giovani. Il monitoraggio delle attività svolte fino al 31 ottobre 2020 ha infatti evidenziato un frequente uso dei veicoli, con un numero di noleggi pari a 28.853 ed un numero di chilometri percorsi pari ad oltre 58mila e conseguente risparmio di Co2 stimabile in circa 11 ton. Abbiamo quindi deciso di procedere all’affidamento del servizio individuando un operatore che avesse tutti i requisiti del caso – continua Alberici – e potesse garantire gli standard richiesti dalla nostra città, sia a livello di numero di mezzi che di tecnologia messa a disposizione, compresa un’app dedicata che dovrà evidenziare i percorsi consentiti, i vari divieti emessi e il costo del servizio. Oltre ovviamente a servire da sblocco materiale del mezzo. Un numero importante di mezzi – conclude Alberici – tariffe dedicate e diversificate in base all’utenza, scontistica per gli studenti e soprattutto corse omaggio per gli operatori sanitari. Abbiamo tutte le premesse perché il servizio si rinnovi presto e bene».

Fonte: Ufficio Stampa