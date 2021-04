Covid, Stella (FI): "Nardella punisce locali e bar per incapacità di impedire assembramenti come il 25 aprile"

"Il sindaco Dario Nardella sbaglia. Si è mostrato incapace di impedire il maxi assembramento del 25 aprile scorso in centro, causato dai manifestanti, e per correre ai ripari non trova di meglio che emettere un'ordinanza che punisce pesantemente i titolari di bar e locali. Da domani sarà vietato stazionare in piedi in tre aree del centro, dove ci sarà anche il divieto di consumo di bevande alcoliche, salvo quello effettuato ai tavoli dei locali di ristorazione, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 22". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Non si capisce il motivo per cui a pagare per l'iniziativa sconsiderata di qualche migliaio di manifestanti qualche giorno fa - accusa Stella - debbano essere i titolari di locali e bar che da pochissimi giorni avevano ripreso quasi a pieno regime le loro attività, dopo mesi di mancati guadagni. Nardella pensi piuttosto a perseguire i venditori abusivi di alcolici, a riaprire la ztl e ad annullare Tari e Cosap per tutto il 2021".