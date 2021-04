Inchiesta rifiuti Toscana, la Lega: "Inutili slogan di Giani in consiglio. Cosa si intende fare?"

"Siamo completamente insoddisfatti - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - riguardo al fatto che il Presidente Giani non si sia degnato di rispondere alle nostre quindici domande inerenti a quanto fin qui emerso dalle indagini dell'inchiesta Keu. L'evasività di Giani è preoccupante; non è ammissibile che chi governa una Regione faccia finta di nulla, non può asserire che non conoscesse l'impatto di quel putrtoppo famoso emendamento, scaricando la responsabilità sui Consiglieri."

"Lei, caro Presidente ha sottoposto all'Aula il documento e l'ha anche votato. Noi volevamo fare chiarezza, anche e principalmente per una forma di doveroso rispetto verso i cittadini toscani ed i tanti imprenditori onesti del settore conciario. Non possiamo, infatti, accettare supinamente che un comparto d'eccellenza rischi di pagare un conto salato per il comportamento di pochi; moltissime aziende lavorano con famosi brand che hanno tra le loro priorità la tutela ambientale e questa indagine potrebbe essere davvero nefasta per le tante imprese sane dell'area pisana."

"Cosa intende fare il Consiglio regionale per il Distretto? rileva il Consigliere. Siamo assolutamente solidali verso quelle persone che da questa vicenda subiranno dei danni, nei confronti della stragrande parte dei conciatori e di quei Sindaci da sempre in prima linea contro il malaffare. Nel corso del dibattito in Aula ho solamente ascoltato vacue parole, inutili slogan, ma nessun intendimento concreto su come affrontare con costrutto quello che ci attende. Cosa s'intende fare per sostenere fattivamente gli Enti locali che rischiano di uscirne pesantemente danneggiati dal punto di vista sanitario ed economico? Quali determinazioni si assumeranno per tutelare l'immagine, la produttività e l'occupazione del distretto coinvolto dall'indagine giudiziaria? La mafia, ahimè esiste anche in Toscana ed ha approfittato della connivenza di alcuni politici per mettere le radici; comunque, la complicità di qualcuno sarà verificata dai magistrati, ma, purtroppo, una grave incompetenza è già sotto gli occhi di tutti."

Fonte: Gruppo Lega