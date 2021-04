Mercati sul litorale di Pisa, date anticipate a Marina e Tirrenia

Novità nella programmazione dei mercati sul litorale. Il Comune di Pisa ha deciso le anticipazioni del mercato di Marina di Pisa a domenica 2 maggio, anziché l’ultima domenica di maggio, e il mercato di Tirrenia a martedì 4 maggio, anziché al martedì dopo la penultima domenica di maggio. Sabato 1 maggio si svolgerà il mercato di via Paparelli a Pisa.

«Una decisione condivisa con le associazioni - spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini -, che va a sostegno della categoria degli ambulanti che offre un importante servizio ai residenti e agli ospiti, particolarmente danneggiata da questa fase di pandemia insieme a tutto il sistema del commercio e del turismo. In questo modo abbiamo voluto ampliare la stagionalità dei mercati sul litorale, che si svolgeranno in totale sicurezza nel rispetto dei protocolli per garantire i dovuti distanziamenti».

Per ragioni di sicurezza stabilite dal Governo, invece, non potrà tenersi la tradizionale fiera del 1 maggio a Tirrenia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa