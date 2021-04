Padule di Fucecchio, ripartono le visite guidate

Birdwatching Padule di Fucecchio (foto Alessio Bartolini)

Dopo la pausa forzata nei mesi di marzo e aprile, da domenica 9 maggio parte il calendario delle visite guidate organizzate dal Centro RDP Padule di Fucecchio nell’area umida e negli ambienti naturali vicini.

Nella fase di uscita dal lockdown le escursioni sul territorio diventano più che mai una risorsa fondamentale per consentire a tutti gli interessati di riprendere gradualmente e consapevolmente il contatto con la natura.

Il Centro, all’insegna della massima tutela della salute pubblica e della sicurezza per operatori e utenti, seguirà totalmente le linee di indirizzo della Regione Toscana per la conduzione delle visite guidate.

Alcune semplici precauzioni consentiranno una visita serena: la misurazione o autocertificazione della temperatura, il mantenimento della distanza interpersonale, l’utilizzo della mascherina e del gel sanificante.

(foto Stefano Petrassi)

Le visite guidate partono domenica 9 maggio (ore 9) con una bella passeggiata, adatta veramente a tutti, sul percorso naturalistico de Le Morette ed attività di birdwatching nell’area protetta (richiesto il binocolo).

Seguiranno altre visite in area di grande interesse naturalistico: il Laghetto di Sibolla, il Colle di Monsummano, il percorso dei mulini e il Barco Reale sul Montalbano, i pascoli di Croce a Veglia nella Svizzera Pesciatina.

Il sabato mattina sarà dedicato alle Cicogne bianche: invece di un vero e proprio “Giorno della cicogna”, gli interessati potranno visitare in piccoli gruppi, a distanza di sicurezza e usando il proprio binocolo, alcuni nidi del territorio.

Appena le regole sul coprifuoco lo consentiranno, saranno attivate anche le visite “Il Padule di notte”: al tramonto (e oltre) nell’area della Riserva Naturale de Le Morette, con soste finale per l’ascolto dei rapaci notturni nel bosco.

Le visite, aperte a tutti ma a numero chiuso, sono sempre condotte da una Guida Ambientale Escursionistica qualificata e di solito è prevista una piccola quota di partecipazione.

Per partecipare è sempre necessaria la prenotazione, entro il venerdì, inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it con nome, numero dei partecipanti ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Il calendario completo delle escursioni e la descrizione in dettaglio delle singole visite (con modalità di adesione, difficoltà e attrezzature richieste), saranno disponibili sulla pagina web del Centro www.paduledifucecchio.eu

Calendario maggio-luglio 2021

(foto Enrico Zarri)

Domenica 9 maggio, ore 9-12

Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette: passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area protetta.

Domenica 16 maggio, ore 9-12

Lago di Sibolla: visita alla scoperta di uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana.

Domenica 23 maggio, ore 9-12

Colle di Monsummano: itinerario alla scoperta delle piante della macchia mediterranea e degli uccelli delle cave di roccia.

Venerdì 28 maggio, ore 19,15-22,15

Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le Morette, con ascolto dei rapaci notturni nel bosco.

Sabato 29 maggio, ore 9-12

Il giorno della cicogna: visita guidata al nido per osservare, a distanza di assoluta sicurezza, l’allevamento dei pulcini.

Domenica 30 maggio, ore 9-12

Percorso dei Mulini: itinerario sul Montalbano che parte dalla casa di Leonardo ad Anchiano fra boschi, torrenti e resti di antichi mulini.

Sabato 5 giugno, ore 8,30-11,30

Il giorno della cicogna: visita guidata al nido per osservare, a distanza di assoluta sicurezza, l’allevamento dei pulcini.

Domenica 6 giugno, ore 8,30-11,30

Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette: passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area protetta.

Sabato 12 giugno, ore 8,30-11,30

Il giorno della cicogna: visita guidata al nido per osservare, a distanza di assoluta sicurezza, l’allevamento dei pulcini.

Domenica 13 giugno, ore 8,30-11,30

San Baronto e il Barco Reale: itinerario sul Montalbano (Lamporecchio) alla scoperta dei tratti meglio conservati del muro mediceo.

Sabato 19 giugno, ore 8-11

Il giorno della cicogna: visita guidata al nido per osservare, a distanza di assoluta sicurezza, l’allevamento dei pulcini.

Domenica 20 giugno, ore 8,30-11,30

Croce a Veglia: da Pontito, una suggestiva escursione nei paesaggi quasi alpini della Valleriana, nota come la “Svizzera pesciatina”.

Venerdì 25 giugno, ore 19,30-22,30

Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le Morette, con ascolto dei rapaci notturni nel bosco.

Sabato 26 giugno, ore 8-11

Il giorno della cicogna: visita guidata al nido per osservare, a distanza di assoluta sicurezza, l’allevamento dei pulcini.

Venerdì 23 luglio, ore 19,15-22,15

Il Padule di notte: al tramonto (e oltre) nella Riserva Naturale, area Le Morette, con ascolto dei rapaci notturni nel bosco.

Fonte: Ufficio Stampa