Spacciatore in azione in zona Fortezza, arrestato dalla municipale

Ancora uno spacciatore arrestato dalla Polizia Municipale. È successo martedì notte in zona Fortezza. Gli agenti del Reparto Antidegrado hanno notato un uomo che, prima ai giardini poi alle fermata della tramvia Fallaci, veniva avvicinato da diverse persone. É quindi iniziato l'appostamento durante il quale gli agenti hanno assistito alla cessione di droga in cambio di denaro tra l'uomo e un ragazzo. A questo punto è scattato l'intervento: alcuni agenti hanno seguito e fermato il cliente che è risultato in possesso di hashish. Altri agenti invece si sono messi alle calcagna del pusher che, alla richiesta dei documenti, ha cercato di fuggire senza successo. Fotosegnalato perché privo di documenti è risultato un cittadino straniero non in regola con la normativa sull'immigrazione. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato circa 30 grammi di hashish che sono stati sequestrati e per l'uomo è scattato l'arresto. Ieri mattina si è tenuta l'udienza per direttissima che ha convalidato l'arresto con obbligo di firma.