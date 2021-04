5e5 Day, Livorno celebra la torta di ceci con promozioni e challenge

Nasce a Livorno il primo "5&5 Day" dedicato allo street food più amato di Livorno, ovvero il panino (francese o schiacciata) imbottito di torta di ceci fumante.

L'evento è organizzato dall’Associazione Tortai Livornesi, costituitasi nella CNA di Livorno, e ha come finalità la valorizzazione appunto della "Torta di Ceci" e del "5&5", prodotti tipici e caratterizzanti il territorio cittadino.

La torta di ceci, per chi non lo sa, è fatta con miscela di acqua-olio-farina di ceci lasciata riposare per un tempo preciso ed infornata in un forno a legna rovente. Quando ci si imbottisce un panino francese o un pezzo di schiacciata diventa 5&5.

Come giornata simbolo di questa azione di valorizzazione è stato scelto, non a caso, il 5 maggio, ovvero 5/5, data che l’Associazione Tortai Livornesi intende annualmente rendere centrale per gli eventi che verranno appositamente realizzati, istituendo il “5&5 Day”.

In questo giorno emblematico, che si punta a rendere stabile a conclusione dell'emergenza Covid, partirà quest'anno una campagna di promozione sia del prodotto che dei suoi produttori, ovvero i tortai.

Si è puntato quest'anno alla realizzazione di un evento digitale, con un video e una promozione social che lo precederà e lo seguirà.

Sarà anche lanciata una challenge che vedrà premiati i selfie con 5&5 che riceveranno più like sui social dell’Associazione.

Dal 5 al 9 maggio poi, presso i tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi, sarà possibile acquistare un 5& 5 classico (schiacciatina o francesino) e un bicchiere di spuma al prezzo speciale di 2 euro.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Comunale dal presidente dell’Associazione Tortai Livornesi Fabio Forti, insieme alla coordinatrice di CNA Alimentare Valentina Bonaldi e al coordinatore di CNA Livorno Alessandro Longobardi, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

Come hanno spiegato Alessandro Longobardi e Valentina Bonaldi, purtroppo l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha impedito che per l’anno in corso si potessero svolgere questo 5 maggio, e nel relativo fine settimana, iniziative in presenza, come era stato ipotizzato e già programmato dall’Associazione.

Si lavorerà però comunque nella promozione e in particolare si punta a conquistare la fascia degli under 15, che sono quelli che per gusto e per mode alimentari conoscono e consumano meno il 5&5. In generale si vuol far conoscere meglio un prodotto che oltre ad essere estremamente gustoso è economico, interreligioso (a parte lo strutto del pan francese che si può non consumare non contiene ingredienti proibiti a nessuna confessione), è pure per vegetariani e vegani.

“Abbiamo scopo comune di promuovere questo prodotto nato in epoca preunitaria – ha evidenziato il presidente dell'Associazione Tortai livornesi Fabio Forti - è un cibo che profuma di storia. I bimbi lo conoscono poco, pochi lo mangiano, invece è un cibo super caratteristico che non deve andare nel dimenticatoio, tanti tortai purtroppo sono andati in pensione senza trasmettere io loro sapere, noi vogliamo continuare. Personalmente sono orgoglioso di fare un mestiere caratteristico della città”.

“L’Associazione Tortai Livornesi ha a questo scopo ha realizzato dei video e dei contenuti digitali che metteranno in risalto le peculiarità culturali e gastronomiche dei due piatti tipici della tradizione labronica, con l’intento di diffonderne la conoscenza sia all’esterno del territorio, che alle nuovissime generazioni di livornesi che appunto mostrano di poco conoscerli ed apprezzarli, a vantaggio di cibi più commerciali o estranei alla tipicità. Nei programmi dell’Associazione anche iniziative con le scuole”.

“La speranza – ha dichiarato l'assessore Rocco Garufo - è però di poter organizzare un evento in presenza già nell’estate 2021. L'idea di una giornata promozionale di uno più tipico e identitaria enogastronomia livornese è nata due anni fa, con CNA e i tortai ci siamo rivisti varie volte sempre

con la spada di Damocle pandemia. Apprezzabile la decisione di partire comunque intanto partiamo e stiamo già pensando di fare qualcosa nell’estate propedeutico a quello che dovrà diventare un evento fisso di richiamo turistico fra i più importanti di Livorno .

“Sono contento e soddisfatto della promozione del 5&5, prodotto livornese che rappresenta uno degli aspetti tipici della gastronomia locale e di grande impatto sui livornesi e sui turisti – ha commentato il sindaco Luca Salvetti. “Direi che rappresenta al meglio la “livornesitá “esportabile. Il 5 maggio deve diventare un appuntamento da cerchiare in rosso, e già da ora si inserisce a pieno titolo nella programmazione degli eventi di primavera/estate promossi dal Comune che presto presenteremo.

L’Associazione è aperta a tutti i tortai livornesi che si riconoscano negli intenti della stessa.

