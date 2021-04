Vaccini, in Consiglio regionale si insedia la commissione speciale

È previsto per mercoledì prossimo, 5 maggio, l’insediamento della Commissione speciale “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha convocato la seduta della Commissione alle 14.45 presso l’Aula consiliare. La Commissione sarà così composta: i consiglieri di maggioranza saranno Vincenzo Ceccarelli (Pd), Federica Fratoni (Pd), Stefano Scaramelli (Iv), Enrico Sostegni (Pd), Donatella Spadi (Pd), Andrea Vannucci (Pd). I consiglieri di opposizione saranno Marco Landi (Lega), Elisa Montemagni (Lega), Silvia Noferi (M5S), Marco Stella (Fi).

L’istituzione della Commissione speciale è prevista da una proposta di delibera, presentata dalla Lega, che è stata approvata a larghissima maggioranza (con il solo voto contrario del gruppo FdI) nella seduta del Consiglio del 7 aprile scorso. La Commissione avrà la durata di tre mesi, sarà rinnovabile una sola volta e svolgerà una serie di funzioni. La prima è quella di “attività di supporto e controllo circa le decisioni della Giunta” in merito alla campagna vaccinale per verificarne “la coerenza tra le attività” messe in atto sia col “rispetto del Piano nazionale dei vaccini”, sia col rispetto alla risoluzione 15/2020 a suo tempo proposta dalla commissione Sanità e votata dal Consiglio regionale. La seconda funzione individuata è quella di “supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti” per “formulare proposte e fornire documentazione di approfondimento alle stesse” sulle tematiche e gli atti che vertono “su argomenti inerenti l’attuazione del piano vaccinale”.

Infine, la proposta di delibera prevede che, con cadenza mensile, la Commissione presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato e sulle criticità della campagna vaccinale in Toscana e che al termine dei propri lavori presenti all’Aula una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Lega: "Organo importante"

"Come Lega - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale - abbiamo fortemente chiesto ed ottenuto l'istituzione di un'apposita Commissione Speciale che monitori attentamente il piano vaccinale nella nostra Regione. Riteniamo che questo organo possa avere una notevole importanza, alfine di garantire a tutti i cittadini toscani di poter essere vaccinati a tempo ed ora, evitando quelle inaccettabili lungaggini a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi."

"Tra l'altro vi sono ancora centinaia di migliaia di nostri corregionali da immunizzare ed è fondamentale rispettare il cronoprogramma che, recentemente, il Commissario Straordinario, Generale Figliuolo, ha imposto alle varie regioni. Saremo, ovviamente, anche propositivi ma parimenti pronti a pungolare chi di dovere al manifestarsi di criticità, peraltro tuttora presenti. Unitamente al collega Marco Landi - insiste Montemagni - siamo, dunque, pronti a dare il nostro costruttivo apporto, affinché la Commissione sia pienamente operativa da qui al termine del suo mandato."

"Ricordiamoci, poi - conclude il Consigliere - che, bisognerà pure pensare ad organizzare un nuovo piano vaccinale, dato che, com'è risaputo, i vaccini hanno una copertura temporale limitata e quindi chi è stato vaccinato nei primi mesi di quest'anno, molto probabilmente, prossimamente, dovrà essere nuovamente sottoposto ad ulteriore iniezione, a prescindere dai previsti richiami."