Flashmob Lega a Santa Croce, Picchielli: "Convocati in commissione Barnini e Annunziati per avere chiarezza"

Molti militanti della Lega di Empoli hanno partecipato al flashmob, organizzato dal partito a Santa Croce sull'Arno “contro tutte le mafie e per la legalità delle istituzioni” con la richiesta unanime nei confronti delle istituzioni coinvolte nelle indagini, di “fare un passo indietro”.

Andrea Picchielli, Capogruppo della Lega ad Empoli afferma: "Auspichiamo che le indagini facciano velocemente il loro corso per accertare eventuali responsabilità ad ogni livello, ma, a prescindere dalla vicenda giudiziaria che seguirà il suo iter, ho convocato come presidente della I Commissione congiuntamente con la Commissione ambiente urgentemente in audizione l'Ing. Alessandro Annunziati, commissario straordinario del cantiere della nuova SRT 429 ed il sindaco Barnini per cercare di avere più chiarezza sulla questione.

Oggi la politica deve essere la prima ad imporre la volontà di fare piena chiarezza, per il bene della collettività e per tenere lontani interessi di simili losche organizzazioni dal nostro territorio. Non ci vogliamo certo sostituire alla magistratura, in un quadro in cui apprezziamo enormemente il lavoro degli inquirenti che sono riusciti a scoperchiare una vasta organizzazione legata alla 'Ndrangheta.

Come Lega anche per queste inchieste siamo garantisti, ma siamo preoccupati per le presunte relazioni con il mondo della politica regionale e della zona del Cuoio. Confidiamo che il lavoro della magistratura faccia piena chiarezza sulla vicenda" continua Picchielli.

Presente alla manifestazione di Santa Croce sull'Arno il Vicesegretario federale della Lega On. Andrea Crippa, che ha promesso che sarà presto anche ad Empoli e si occuperà personalmente di seguire la questione dei rifiuti sotto la SRT 429.

"Siamo preoccupati per la salute dei cittadini della zona e la loro tutela è il nostro primo interesse. La lotta alle ecomafie è stato uno dei punti principali dell'attività di Matteo Salvini come Ministro dell'Interno e come Lega continueremo a combattere questa battaglia solo nell'interesse dei cittadini" ha affermato il deputato brianzolo.

Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli e commissario Lega Empolese Valdelsa