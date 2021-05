Condannato per un omicidio del 1995, catturato 26 anni dopo

Un latitante, cittadino albanese, di 59 anni, è stato arrestato la notte scorsa perché deve scontare l'ergastolo per un omicidio volontario commesso a Firenze nel 1995. La vittima era un suo connazionale. Le indagini sono state condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Pordenone in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia e l'ufficio dell'esperto per la sicurezza di Tirana della Direzione centrale della Polizia criminale.

