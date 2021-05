Consiglio comunale Pisa, disco verde per il Dup e la variazione al Bilancio di Previsione

Dalle Mura Urbane, ai Bagni di Nerone, dalla pista ciclabile sul Viale delle Cascine all’ex Chiesa della Qualquonia, dalla nuova piscina a Barbaricina alla bonifica di Via Silvio Pellico, dal nuovo asilo nido Toniolo alla nuova scuola dell’infanzia a Putignano e ai nuovi interventi sulle case popolari. Questo, in sintesi, il Dup, cioè il documento unico di programmazione, vale a dire una seri di progetti che il Comune di Pisa presenterà nel partecipare ai prossimi bandi pubblici, che è stato presentato questo pomeriggio in Consiglio Comunale dall'assessore ai lavori pubblici Raffale Latrofa. Il Dup è stato approvato a maggioranza (Lega, Fdi-PnC, FI). Contro i consiglieri di opposizione (Pd).

Sempre nella seduta di questo pomeriggio del Consiglio Comunale, dopo una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti, è stato approvato, sempre a maggioranza, anche una seconda variazione al Bilancio di Previsione.

All'inizio della seduta del Consiglio Comunale di questo pomeriggio, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, nel rispondere ad un question time del consigliere Marco Biondi (Pd) sul divieto delle bici e dei monopattini in zona Duomo, ha sottolineato che questa ordinanza si è resa necessaria per evitare i rischi d’incidenti in considerazione dell’affollamento dei cittadini nella stessa zona Duomo. Inoltre, ha poi aggiunto Dringoli, l’ordinanza è stata sospesa al prossimo 15 Giugno fino all'installazione della opportuna segnaletica.

Sempre all'inizio della seduta di questo pomeriggio del Consiglio Comunale, il Sindaco di Pisa, Michele Conti, nel rispondere ad un question time della consigliera Virginia Mancini (FI) - nella foto - sullo stop del servizio di Postamat a Marina di Pisa, ha risposto che, sentito il Direttore delle Poste, questo servizio sarà ripreso entro una settimana, al massimo dieci giorni.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 25 Maggio e avrà all'ordine del giorno il mandato del Sindaco di Pisa. E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito internet e dal canale you tube del Comune di Pisa.

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale Pisa