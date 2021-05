Matrimonio in pandemia? Il Comune regala tamponi rapidi a sposi e testimoni

L'ha chiamata 'Operazione Sposi Sicuri Guardistallo' il sindaco del borgo della Valdicecina Sandro Ceccarelli. Per festeggiare il momento più felice della vita di coppia, il piccolo comune ha voluto omaggiare gli sposi e i due testimoni del tampone rapido gratuito, da fare alla farmacia comunale nelle 48 ore precedenti alla cerimonia, come riportato dalle ultime disposizioni del governo.

"Un servizio in più per chi viene nel nostro paese, per il giorno del sì. Un idea in più al Pacchetto Sposi già offerto dai nostri locali, con sconti e coccole per gli sposi", spiega il primo cittadino in un post su Facebook per rilanciare il turismo legato al settore matrimoni in vista dell'estate.