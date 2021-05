Nuova erogazione di buoni spesa da parte del Comune di Vicopisano, grazie al contributo della Fondazione Pisa

Nuova erogazione di buoni spesa da parte del Comune di Vicopisano per l'acquisto di generi alimentari, rivolti alle persone e alle famiglie in difficoltà a seguito della pandemia, in seguito al contributo della Fondazione Pisa.

"Ringrazio molto la Fondazione _ dice il Sindaco Matteo Ferrucci _ per questo nuovo, generoso supporto concreto ai cittadini e alle cittadine più fragili del nostro territorio. A nome dell'Amministrazione esprimo ancora un grande apprezzamento per l'operato della Fondazione, per la sensibilità e la vicinanza dimostrate, sia negli aspetti sociali e di sostegno alle persone, come durante questa lunga emergenza dovuta al Covid-19, sia in quelli culturali e turistici."

I buoni spesa, non cedibili, danno diritto all'acquisto di soli generi alimentari e possono essere utilizzati in uno o due negozi di generi alimentari, da selezionare all'interno della domanda , da una lista, che siano il più vicino possibile alla propria abitazione, per evitare eccessivi spostamenti. Il valore dei buoni sarà attribuito a seguito della valutazione della domanda, in base ai requisiti posseduti.

Possono presentare la domanda persone e nuclei familiari (persone che convivono allo stesso indirizzo), residenti o domiciliati nel Comune di Vicopisano, in condizione di disagio a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19, la cui assente o insufficiente condizione di liquidità giustifichi la necessità del sostegno pubblico alimentare.

La domanda per richiedere i buoni può essere presentata esclusivamente online, a questo link: https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-vicopisano/servizi/bonus-alimentare. E' sufficiente seguire le indicazioni per compilare la domanda. Al termine della procedura cliccare su "invia", automaticamente arriverà all'indirizzo email dichiarato una ricevuta di avvenuta compilazione. Una seconda mail di accettazione della richiesta sarà inviata in caso di ammissione della richiesta.

La domanda sarà, quindi, vagliata dal Servizio Sociale e i buoni spesa saranno poi rilasciati e consegnati da un incaricato del Comune all'indirizzo dichiarato.

Per informazioni ed eventuale assistenza nella compilazione della domanda è possibile telefonare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 050/796532-99, e all'Ufficio Scuola e Sociale del Comune: 050/796562-04.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa