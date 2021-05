Pugno al volto per strapparle la collana: rapinata da una donna a Firenze

È stata avvicinata con la scusa di un'informazione e poi, la rapinatrice, le ha strappato la collana d'oro che aveva al collo dopo averla colpita al volto. È successo ieri a Firenze, in via Braccini intorno a mezzogiorno.

La vittima, una 65enne è stata fermata per strada da una donna che, dopo averla attratta fingendo di volere un'informazione, l'ha colpita con un pugno al volto e le ha strappato la collana. Fortunatamente nessuna lesione per la 65enne che ha rifiutato le cure mediche. Sono in corso le indagini della polizia.