Stella (FI): "Bloccare la legge Bersani-Monti. Su negozi, turismo e servizi decidano i sindaci"

"Bloccare la legge Bersani-Monti, per ripristinare una nuova sovranità dai sindaci in materia di insediamenti e specializzazioni merceologiche". E' quanto chiede una mozione depositata in Consiglio regionale della Toscana dal capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. "Le città d'arte, come Firenze, hanno pagato più di altre gli effetti della crisi da emergenza Covid-19, che ha determinato gravi conseguenze economiche per il settore turistico - osserva Stella -. Per questo, è necessario salvare le città d'arte attraverso una Legge Speciale che le tuteli e ne favorisca la ripresa nel più breve tempo possibile".

"Per queste ragioni - sottolinea Stella - è necessario individuare norme economiche in favore degli operatori e per gli appartamenti destinatari di affitti brevi, nuove regole per le guide turistiche e regolamenti speciali per limitare le attività commerciali o dei prodotti in libera vendita. Occorre rilanciare la filiera turistica favorendo il turismo degli italiani in Italia nel triennio 2021-2023, e istituire appositi sgravi fiscali, sotto diverse forme, per l'acquisto di pacchetti, locazioni e servizi turistici e rilanciare il settore, dotando i sindaci dei poteri necessari a bloccare gli effetti della Legge Bersani-Monti".

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana