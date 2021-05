Area Valdera e Cuoio di Confesercenti: Alessandro Cai eletto presidente

Alessandro Cai, assicuratore e già presidente del Centro commerciale naturale di Bientina, è il nuovo presidente Area Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana Nord. La nomina in occasione dell’assemblea elettiva, convocata in remoto a causa delle restrizioni covid, alla quale hanno partecipato anche il presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti, il direttore generale Miria Paolicchi, il responsabile area pisana Simone Romoli ed il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto. Prende il posto di Luca Sardelli che aveva concluso i due mandati previsti dallo statuto dell’associazione.

A Sardelli sono andati i ringraziamenti del presidente Lucarotti. “Un grazie a Luca Sardelli per il grande lavoro svolto in questi anni alla guida di un’area strategia della nostra associazione, facendo sempre valere gli interessi degli imprenditori con autorevolezza e competenza. Il passaggio di consegne ci fa stare molto tranquilli perché il nuovo presidente è sicuramente in grado di portare avanti gli impegni della Confesercenti con altrettanta forza e entusiasmo”.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – sono state le prime parole da presidente di Alessandro Cai – che ricambierò mettendomi a disposizione dell’associazione in un periodo delicato ma fondamentale come quello della ripartenza”. L’assembla ha provveduto anche alla nomina della nuova presidenza così composta: Romina Zanobini, Sandra Malloggi, Valentina Aurilio, Caterina Dal Canto, Luca Sardelli, Chiara Bracaloni, Gianluca Giannini, Eleonora Taddei, Giacomo Lazzeri, Rodolfo Bernardini, Angiolino Buccarello, Mirella Gorini, Verano Belcari e Federica Salvoni.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa