Cade l'intonaco dal soffitto della mensa universitaria di Siena

Verso ora di pranzo alcuni pezzi di intonaco si sono staccati oggi dal soffitto della mensa universitaria di Siena, nell'area di Sant'Agata, e sono caduti su uno di tavoli. Fortunatamente “il cedimento” è avvenuto in un momento in cui non erano presenti studenti e personale. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, cosicché la mensa è potuta rimanere regolarmente aperta.

Saputa la notizia, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno immediatamente sottolineato - tramite un comunicato stampa - come sia necessario un intervento di messa in sicurezza. “Troviamo molto gravi gli eventi accaduti in queste ore, ovvero il crollo di parte del soffitto della mensa universitaria di S. Agata. Come organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl chiediamo l’immediata messa in sicurezza dei locali sia per il personale dipendente della ditta che fornisce il servizio che per gli studenti”.

“Quanto successo oggi - continua il comunicato - poteva avere un tragico epilogo e pertanto richiediamo all’azienda in appalto e alla committente di predisporre la messa in sicurezza della struttura immediatamente”.

“Come richiesto nelle ultime ore le organizzazioni sindacali attendono un riscontro dalla ditta in appalto entro una settimana da oggi, per rassicurare i lavoratori e gli studenti che accedono giornalmente alla mensa Sant’Agata di Siena”.

“Qualora non fossero adottate le rilevazioni ed azioni necessarie a garanzia di tutti i lavoratori e degli utenti – concludono i sindacati - Filcams Cgil e Fisascat Cisl si vedranno costrette a rivolgersi agli organi di vigilanza della Prefettura per la relativa denuncia.