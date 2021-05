Camion fuori strada a Stabbia, autista estratto dai vigili del fuoco

Alle cinque di questo pomeriggio un incidente stradale ha coinvolto un mezzo pesante sulla Francesca Sud a Stabbia, in direzione Fucecchio nel comune di Cerreto Guidi. Il camion, che da quanto si apprende sarebbe l'unico mezzo coinvolto nel sinistro, sarebbe andato contro un albero danneggiando la cabina del mezzo.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante si sarebbe scontrato con l'albero a bordo strada dopo una manovra compiuta per evitare un'auto, che si stava immettendo sulla Francesca dalla località Cavallaia.

Soccorso l'autista del mezzo pesante, che è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118. Fortunatamente l'uomo, 43 anni, non avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Si tratta del secondo incidente stradale in due giorni sulla Francesca Sud a Stabbia. Le operazioni si sono protratte in serata con la messa in sicurezza del mezzo e la conseguente chiusura di via Pistoiese per lo svolgimento delle operazioni.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, la Pubblica Assistenza di Fucecchio, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri.