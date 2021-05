Pensata come uno strumento al servizio dei turisti e degli ospiti delle strutture ricettive del territorio, la nuova cartina turistica di Empoli è un vero e proprio invito a scoprire e a ‘vivere’ la città e i suoi dintorni.

La mappa consente agli ospiti italiani e stranieri di orientarsi nel centro cittadino e di localizzare i principali luoghi di visita e servizi turistici, ma è anche un primo strumento di conoscenza del territorio. Sul retro sono infatti riportate dieci esperienze ‘da non perdere’ che condensano in uno spazio limitato i principali motivi per organizzare una visita a Empoli e alcuni suggerimenti per vivere la città. Sul fronte della cartina sono inoltre suggeriti due itinerari ‘slow’: uno da percorrere a piedi, che ricalca il classico ‘Giro d’Empoli’ e uno da affrontare in bicicletta, che valorizza il tracciato empolese della Ciclopista dell’Arno e invita a scoprire il centro cittadino da nuove angolazioni.

«Ci siamo innanzitutto posti l’obiettivo di potenziare la vocazione turistica della città di Empoli che, per la sua posizione centrale tra Firenze, Pisa e Siena, rappresenta già il luogo perfetto per chi vuole scoprire la Toscana senza accontentarsi delle rotte del turismo di massa – ha spiegato l’assessore alla cultura e al turismo, Giulia Terreni – ma la geografia non basta per fare del nostro territorio una destinazione turistica. Servono dunque interventi che possano far conoscere la nostra città ed i suoi dintorni e che, nel tempo, contribuiscano a mutare la percezione di Empoli da cittadina di provincia, in luogo da scoprire e visitare per le sue peculiarità e la sua offerta turistica e culturale».

Realizzata in formato A3 a strappo, in duplice lingua italiana e inglese, la cartina è un materiale informativo pensato in particolare per la distribuzione presso uffici turistici, strutture ricettive, musei e altri luoghi di visita del nostro territorio e dell’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano presso i quali la mappa sarà disponibile nel giro di pochi giorni.

La versione elettronica della mappa sarà inoltre scaricabile dal sito del Comune di Empoli e dai principali portali turistici di area.

Alcune settimane fa la cartina è stata inviata in anteprima assoluta, accompagnata da una lettera dell’assessore Terreni, alle strutture ricettive del territorio comunale come piccolo segno della volontà dell’amministrazione comunale di rinsaldare e potenziare il fondamentale rapporto di confronto e scambio con gli operatori turistici empolesi. Una collaborazione fondamentale per individuare e sfruttare al meglio le potenzialità turistiche della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa