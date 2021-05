Chiusura notturna per il sottopasso pedonale di viale Lavagnini. Il provvedimento è legato ai lavori per il passaggio della nuova conduttura dell'acquedotto al di sotto del tunnel pedociclabile. L'intervento di Publiacqua è stato programmato dalle 23 alle 6 per ridurre i disagi domani notte con possibilità di continuare, se necessario, la notte successiva (dal 25 al 27 maggio).

In alternativa chi proviene da via Leone X dovrà utilizzare l'attraversamento pedonale semaforizzato all'altezza dell'incrocio con via Poliziano; per i pedoni diretti verso viale Strozzi-via dello Statuto l'alternativa è l'attraversamento pedonale all'altezza piazzale Bambine e Bambini di Beslan.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa