Condannato youtuber, la sentenza: "Video hanno scopo esclusivamente commerciale"

La condanna dello youtuber St3pny, all'anagrafe Stefano Lepri, a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale è giunta perché i video realizzati nel 2017 "non possono essere considerati opere d'ingegno avendo scopo esclusivamente commerciale e pubblicitario".

Secondo quanto appurato dalla guardia di finanza, in quell'anno lo youtuber avrebbe evaso l'Iva per 76mila euro, su redditi pari a 344mila euro. "I video realizzati nel 2017 - afferma il giudice nella sentenza - (e comunque dopo i primi due anni di attività non continuativa) avevano il solo scopo di pubblicizzare prodotti ai fini della commercializzazione e non costituivano quindi opere di ingegno creativo e non potevano essere qualificati come proventi del diritto d'autore e dovevano pertanto essere assoggettati alla normativa in materia di Iva".

Gli accordi con le agenzie pubblicitarie prevedevano banner sui video usando la 'cessione del diritto d'autore', che non prevede il versamento dell'iva.

La replica dello scorso anno dello youtuber