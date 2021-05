Fosso di Tassinaia a Vincigliata: la riqualificazione tra Fiesole e Firenze

Il Consorzio di Bonifica compie un altro importante passo di riqualificazione e sicurezza nell’area del Mensola.

Il Fosso di Tassinaia, nel tratto oggetto di manutenzione, scorre accanto alla strada comunale di Vincigliata, che fa da confine tra i comuni di Firenze e Fiesole, a monte della confluenza con il torrente Mensola. L’alveo inciso presenta una continua delimitazione con un muro in sponda destra e terreno in sinistra; in tempi passati il tratto era intervallato da piccole soglie in pietra, per garantire una pendenza costante ed evitare fenomeni di erosione sia in alveo che sulle sponde; ad oggi, delle soglie, rimaneva ben poco, ed infatti il fosso, nei periodi di piena, era solito avere fenomeni di erosione su entrambe le sponde.

Il progetto di manutenzione del Consorzio di Bonifica è stato finalizzato al ripristino delle briglie ancora presenti ma ammalorate: opere di difesa di modesta entità per le loro dimensioni ma fondamentali per il fosso per rallentare il deflusso delle acque e dunque le erosioni sulle sponde; in piccoli tratti, dove necessario, si è provveduto anche alla riparazione dei franamenti con nuove murature in massi di scogliera.

“Nelle terre del Ninfale Fiesolano di Giovanni Boccaccio il Consorzio ha dapprima realizzato tre innovative casse di espansione che fungono anche da nuovo grande parco urbano secondo solo alla Cascine – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino – e continua ancora oggi ad una riqualificazione diffusa di tutto il reticolo idrografico di versante, come questo di Vincigliata”.

