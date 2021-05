L’economista Mari ospite dei Caffè Scientifici dell'IIS Roncalli di Poggibonsi

Proseguono gli incontri online dell’IIS Roncalli di Poggibonsi con la rassegna dei Caffè Scientifici che mercoledì 26 maggio, alle 17 su Teams, ospita l’economista Massimo Mari per parlare di economia circolare e transizione ecologica.

L’incontro è organizzato dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate coordinati dalla professoressa Gianna Trapassi in collaborazione con la rete delle scuola green di cui l’IIS Roncalli è capofila per la Provincia di Siena.

“Anche questo incontro, come quelli passati, ha al centro una tematica di grande attualità, quella della economia circolare, legata alla transizione ecologica - commenta il Dirigente scolastico Gabriele Marini - è utile per tutti riflettere, anche in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, sulla sostenibilità ambientale e sui vantaggi, non solo ecologici, ma anche economici, che possono derivare da alcuni ripensamenti del sistema produttivo.”

Massimo Mari è un economista, tecnologo presso l’Istituto per la ricerca sull’Inquinamento Atmosferico (IIA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È autore di diverse pubblicazioni recenti in materia di green economy ed economia circolare.

Dipendente e tecnologo presso l’IIA del CNR dal 2010, ha prestato per diversi anni sevizio di consulenza tecnica presso l’Unità di Supporto IIA c/o Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare (Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Rifiuti), occupandosi principalmente di normativa in materia ambientale e partecipando a tavoli tecnici di coordinamento istituzionale a livello nazionale, europeo ed internazionale, con riferimento specifico alle fonti rinnovabili di energia, alle emissioni in atmosfera, al rischio industriale e alla gestione rifiuti.

Per partecipare all’ evento è necessario iscriversi a questo link.

Tutte le informazioni sull’IIS Roncalli sono reperibili sul sito www.iisroncalli.edu.it

Fonte: Ufficio Stampa