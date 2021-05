Pensilina-dormitorio a Firenze, sgombero a Porta al Prato

É stata sgomberata questa mattina la struttura di servizio realizzata presso il futuro capolinea delle linee del trasporto extraurbano in viale Fratelli Rosselli a Firenze. L'intervento degli agenti del Reparto Antidegrado è scattato intorno alle 10. Sul posto hanno trovato cinque persone che avevano occupato l'esterno della struttura sotto la tettoia. Uno degli occupanti è stato denunciato per resistenza e per violazioni della normativa sull'immigrazione. Gli agenti hanno chiamato personale di Alia per la pulizia e la rimozione del materiale presente. Sul posto anche addetti della Direzione Mobilità per valutare un intervento di messa in sicurezza della struttura in attesa della sua messa in funzione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa