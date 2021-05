Pisana per Fucecchio, chiusura per lavori del Ponte alla Motta

Per lavori di consolidamento dell’impalcato del ponte è prevista la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, sulla Sp 11 “Pisana per Fucecchio” al km 4+000 circa, in corrispondenza del Ponte alla Motta, nei comuni di Empoli e Cerreto Guidi, il giorno 25/05/2021 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Interdetto il passaggio dei pedoni fino a quando non saranno terminati i lavori sul marciapiede.

Inoltre, a parte il martedì, sono stati stabiliti il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia; l'installazione di due dossi rialzati sia dal lato di Bassa (Comune di Cerreto Guidi) che dal lato di Marcignana (Comune di Empoli) e divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 metri e di altezza superiore ai 2,70 metri in entrambi i sensi di marcia, fino al 31 luglio 2021.

Garantito il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale in deroga al divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; garantito il transito ai mezzi del trasporto pubblico locale in deroga al divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,50 metri e di altezza superiore ai 2,70 metri.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa