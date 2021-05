Pistoia, la "valle delle piante" con oltre 3mila aziende agricole: il video di Coldiretti

Dall’olio, al vino, dagli agriturismi alla rete Campagna Amica, dagli allevamenti al mais, ai benefici per la biodiversità del giardino d’Italia, con oltre 2000 varietà di piante, tra ornamentali, cultivar di olivi, fronde e fiori recisi. Dalla Montagna, alla Valdinievole, dal Padule alla collina, un video-racconto condensa la varietà del settore primario in provincia di Pistoia, realizzato da Coldiretti Pistoia per esemplificare in 5 minuti quel che ha fatto e quel che sta realizzando la rete della principale associazione agricola provinciale (e nazionale). Un video che parla al mondo agricolo e a tutta la comunità, a partire dalle scuole.

Il video di Coldiretti: protagonista il settore primario



“Abbiamo voluto raccontare per immagini il nostro settore primario. Un video che mettiamo a disposizione di cittadini e istituzioni –spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia- per apprezzare la varietà di produzioni pistoiesi, per merito di 3200 aziende agricole che operano in pianura, collina e montagna”.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa