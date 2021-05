Rave a Castiglion della Pescaia, identificati 300 ragazzi

Un esercito di 300 giovani. Tanti sono i ragazzi identificati dai carabinieri come partecipanti a un rave party in Maremma, nelle campagne di Tirli, in provincia di Castiglion della Pescaia. Il rave abusivo era stato organizzato nei boschi nello scorso fine settimana e le operazioni dei militari sono andate avanti proprio perché molti ragazzi di ritorno dall’evento sono stati fermati ai posti di controllo stradali.

Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno bloccato i due ingressi al rave nel bosco e hanno atteso che tutte le macchine uscissero dalla zona per identificare i partecipanti, molti dei quali provenienti dal nord Italia.

Inoltre, nel pomeriggio di domenica un ragazzo è stato soccorso da personale di un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore.