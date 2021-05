Superenalotto, a Pietrasanta un doppio “5” da 19 mila euro l’uno

Il SuperEnalotto fa tappa in Toscana: nel concorso del 22 maggio, infatti, è arrivato un doppio “5” del valore di 19.242,16 euro ciascuno. La giocata che ha portato alla doppietta è stata registrata nella tabaccheria di via Apua 43 a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La rincorsa al Jackpot, dopo la vincita da 156 milioni di euro avvenuta nell’ultimo concorso, ripartirà dai 31 milioni di euro in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Toscana, come riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio Stampa