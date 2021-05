Apertura speciale al Giardino di Boboli di Firenze. Lunedi 31 maggio il giardino mediceo resterà accessibile in via straordinaria (dalle 10,30 alle 18,30, ultimo ingresso ore 17,30), nell’ambito del “weekend lungo” che va dal 29 maggio al 2 giugno, Festa della Repubblica. In via ordinaria il giardino di Boboli è sempre aperto, tranne il primo e l’ultimo lunedi di ogni mese.

Fonte: Gallerie degli Uffizi