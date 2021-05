Il litorale di Pisa si prepara all'estate rinnovando asfalti e marciapiedi

Via Bigattiera, Tirrenia

Proseguono le opere di manutenzione e riqualificazione di strade, marciapiedi e piazze del Litorale. Sono terminati la scorsa settimana a Tirrenia i lavori per il rifacimento del marciapiede di Piazza Belvedere, lato Hotel Continental, che hanno visto la stesura della nuova pavimentazione in travertino per 400 metri, per un investimento di 75 mila euro, in continuità con il marciapiede sull’altro lato realizzato lo scorso anno e con i materiali già presenti nella piazza, compresa l’aiuola ornamentale realizzata lo scorso anno al centro della piazza.

Il cantiere di piazza Gorgona, iniziato lo scorso marzo, sta procedendo regolarmente, anche se sono state inserite nuove lavorazioni: sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della fognatura, di preparazione del terreno nell’area a verde, l’impianto di irrigazione e sono stati piantumati 50 nuovi alberi ad alto fusto tra cui tamerici, lecci, gelsi e pini, oltre a 20 oleandri a cespuglio e 500 arbusti di diverse essenze, che integrano il verde già esistente. Nessuna pianta di quelle già presenti nell’area verde è stata infatti rimossa, ma tutte sono state riutilizzate, spostandole per seguire il progetto delle siepi di tamerici a chiusura della piazza. Sono state realizzate negli ultimi giorni le due aiuole fiorite in corrispondenza della nuova fontana con giochi d’acqua che inizierà ad essere installata in questa settimana. Nella prossima settimana, dopo aver già installato le liste di pietra, verrà stesa la pavimentazione architettonica e infine sistemato il prato, con gli arredi urbani. La fine dei lavori, che hanno visto un investimento complessivo di 534 mila euro, è prevista entro il mese di giugno.

Piazza Gorgona, Marina di Pisa

Sono in corso da mercoledì i lavori di riasfaltatura di piazza Baleari e via Moriconi. Dopo la fresatura di piazza Baleari, per togliere il vecchio strato di asfalto, il cantiere sta procedendo in questi giorni lungo tutta via Moriconi, da piazza Baleari fino a piazza Gorgona, per poi procedere con la stesura del nuovo asfalto, a partire da giovedì 27 maggio, partendo da via Moriconi verso piazza Baleari. La superficie complessiva asfaltata è di 10 mila metri quadrati per un investimento di 40 mila euro da parte del Comune, a cui se ne aggiunge un altro di pari valore per i ripristini dopo i lavori di Acque Spa.

A Calambrone è stato rifatto un nuovo tratto di marciapiede lungo viale del Tirreno lato terra, in continuità con i lavori dello scorso anno che complessivamente hanno portato realizzare oltre un chilometro di percorso pedonale che parte dal piazzale della Stella Maris. Infine è stata eseguita l’asfaltatura dell’ultimo tratto della via Bigattiera, lato mare, con ripristino della segnaletica orizzontale.

“L’azione di riqualificazione del Litorale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - sta proseguendo come da cronoprogramma, affiancando ai grandi interventi di riqualificazione delle piazze di Marina, una per ogni estate, l’opera di progressiva manutenzione di strade e marciapiedi che non si arresta mai. Non è facile in pochi anni colmare decenni di immobilismo su questo fronte, ma ce la stiamo mettendo tutta per rendere il nostro Litorale sempre più curato, accogliente e riqualificato. Un lavoro che rilanciamo fin dai prossimi mesi, con l’intervento di manutenzione straordinaria di marciapiedi e asfalti previsto a Tirrenia, che verranno realizzati dopo l’estate per un importo complessivo di 582 mila euro. Oltre ai cantieri in corso, è in fase di ultimazione l’intervento di restauro alla locomotiva “Dante Alighieri”, con l’utilizzo di lavorazioni specialistiche affinchè la locomotiva sia ben protetta dagli agenti atmosferici del litorale.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa