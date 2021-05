Incidente sul lavoro per un operaio 41enne a Firenze

Caduto da circa due metri di altezza, un operaio 41enne ha riportato un trauma cranico in un capannone di via Pratese, alla periferia di Firenze.

Il fatto è accaduto questa mattina e al momento l'uomo è ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Careggi. L'uomo era su di un tetto per rimuovere dei pannelli di cemento-amianto, quando la struttura sotto i suoi piedi ha ceduto.

Sul posto anche gli ispettori della Asl Centro, oltre ai sanitari inviati dal 118, per chiarire le cause dell'incidente.